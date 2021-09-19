Diyarbakır Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’na ev sahipliği yaptı

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’da bir grup kadın tarafından Mahabad Caddesi'ndeki 75 Parkı’nda başlayarak, ‘Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ etkinlikleri kapsamında “Süslü Kadınlar 9’uncu Bisiklet Turu” gerçekleştirildi.

Çok sayıda bisikletli kadın ve çocuğun katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Kadınlar şarkı söyledi, dans etti.

Her yıl 30 ülke ve 150 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikte ayrıca, kadınların toplumsal alanda daha fazla rol oynamaları çağrısı da yapıldı.

K24’e konuşan avukat Öykü Çakmak, kadınların tüm ulaşım araçlarını özgürce kullanabilmesini göstermek etkinliğe için katıldıklarını söyledi.

“Biz Diyarbakır Barosu Kadın Komisyonu olarak buradayız ve etkinliğe katılıyoruz” diyen avukat Öykü Çakmak, şunları kaydetti:

“Kadınların tüm ulaşım araçlarını özgürce kullanabilmesi gerektiğini göstermek istiyoruz. Daha huzurlu bir yaşam, temiz ve ekolojik bir şehir için bisiklet kullanmak önemlidir. Etkinlik aynı zamanda farkındalık yaratmayı ve toplum içerisinde yaymayı amaçlıyor.”

Etkinliğe katılan Belkıs Çakmak da, kadınların hayatın her alanında başarılı olmalarını istediğini belirterek, “Kadınlar geri adım atmasınlar, kendilerini geliştirsin” dedi.

Yine bisiklet etkinliğine katılan Suzan Şahin ise, “Kadınlar kendilerini ön planda tutsunlar. Trafikte sadece erkekler değil, kadınlar da var. Bunun bilinmesi lazım” ifadelerini kullandı.

İzmir 'de 2013 yılında başlayan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 9’uncusuna bu yıl Diyarbakır ev sahipliği yaptı. Etkinlik her yıl eylül ayında kadınların öncülüğünde gerçekleştiriliyor.