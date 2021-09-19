Manchester United seriye bağladı

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İngiltere Premier Lig 5’inci haftasında Manchester United, West Ham United’a konuk oldu.

Mücadelenin 30’uncu dakikasında Said Benrahma’nın golüyle 1-0 öne geçen West Ham United, 35’inci dakikada Cristiano Ronaldo’nun attığı gol sonrası soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle girdi.

İkinci yarıda iki ekip de fırsatları harcarken, 89’da Jesse Lingard Manchester United’ı 2-1’lik üstünlüğe taşıdı.

Maçın 90+3’üncüdakikasında Andriy Yarmolenko ile penaltı vuruşu kazanan ev sahibi West Ham United, beraberlik elde etme şansını yakaladı. Penaltı vuruşunu kullanmak için Mark Noble’yi oyuna alan Teknik Direktör David Moyes’in bu hamlesi ters tepti. Tecrübeli futbolcunun köşeye yaptığı vuruşu kaleci David de Gea kurtarınca mücadele 2-1’lik skorla sona erdi.

Manchester United bu sonuçla puanını 13’e yükseltirken yenilmezlik serisine devam etti. West Ham United ise, ligde ilk yenilgisini elde etti ve 8 puanda kaldı.

Manchester United ligde bir sonraki maçında Aston Villa’yı ağırlayacak. West Ham United ise, deplasmanda Leeds United ile karşı karşıya gelecek.