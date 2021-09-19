Türkiye’de 26 bin 398 yeni vaka

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Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik Covid-19 verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 398 vaka tespit edildi.

Türkiye’de 338 bin 873 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 160 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Türkiye'de ayrıca, bugüne kadar yapılan aşı sayısı 52 milyon 672 bin 498'i birinci doz, 42 milyon 24 bin 517'si ikinci doz, 9 milyon 808 bin 485'i üçüncü doz olmak üzere 105 milyon 110 bin 950'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Gümüşhane, Urfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Bugünkü vaka sayısı 26.398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor.”