Politika

Taliban’dan kadınlara: Evde kalın

Afganistan’ın başkenti Kabil’de şehir hükümetinde çalışan kadınlara 'Evden çıkmayın' çağrısında bulunuldu.
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Taliban mensupları Kabil sokaklarında
Taliban mensupları Kabil sokaklarında
dünya Afganiatan Taliban kadınlar

HABER MERKEZİ

Afganistan’ın başkenti Kabil’in geçici belediye başkanı Hamdullah Namony bugün yaptığı açıklamada, Kabil şehir hükümetindeki kadın çalışanların evde kalmalarının söylendiğini bildirdi.

Taliban, yönetimi devralmadan önce çalışanların üçte birine tekabul eden 3 bin kişinin kadın olduğunu söyleyen Hamdullah Namony, yeni bir karara dek kadınlara evden çıkmama çağrısı yaptıklarını belirtti.

Açıklamada, yalnızca yaptıkları işler erkekler tarafından gerçekleştirilemeyecek olan kadın çalışanların ofislere gelmesine izin verildiği aktarıldı. Bazı tasarım ve mühendislik departmanlarıyla ortak kullanımlı kadın tuvaletlerin bu kapsama girdiği söylendi.

Taliban Cuma günü Kadın İşleri Bakanlığı’nı kapatıp onun yerine ‘Ahlak Bakanlığı’nı kurmuştu.

Taliban’ın kadınların toplumsal yaşama katılımlarını etkileyen kararları art arda alması üzerine bugün bir grup kadın bakanlık önünde protesto düzenledi.

Yaklaşık 10 dakika süren eylemde ellerinde "Kadının aktif olmadığı bir toplum, ölü bir toplumdur" pankartı taşıyan kadınlar dikkat çekti.

 

 

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