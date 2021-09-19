Yaşam

Kanarya Adaları’nda yanardağ patlaması: Tahliyeler başladı

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda bu hafta yaşanan bir dizi depremin ardından La Palma’da yanardağ patladı.
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avrupa Kanarya Adaları yanardağ İspanya

HABER MERKEZİ

Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma'da yanardağın faaliyete geçtiği bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkililerinden yapılan açıklamada, La Palma'da bugün 327 depremin meydana geldiği, yanardağın 5 ağzından alevlerin püskürmeye başladığı belirtildi.

Yanardağın faaliyete geçmesiyle bölgedeki El Paso yerleşim yerindeki 350 kişinin tedbir amaçlı evlerinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye yapacağı ziyareti ertelediğini duyurdu.

Sanchez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "ilk elden çalışmaları yerinde görmek için La Palma'ya gittiğini" kaydetti.

La Palma, Kanarya Adaları grubundaki en aktif volkanlardan biri olarak biliniyor.

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