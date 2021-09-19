Hoşyar Zebari: KDP’nin başarısızlığını isteyenler hezimete uğrayacak

ERBİL (K24)

Irak seçimleri için Duhok'un Amedi ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan KDP Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, “KDP, Kürdistan Bölgesi tecrübesinin sahibidir. Kazanımların ve zaferlerin partisidir” ifadelerini kullandı.

“İçerde ve dışarda KDP’nin başarısız olmasını isteyenler var” diyen Hoşyar Zebari “Ancak her zaman olduğu gibi çalışacağız ve KDP’nin başarısız olmasını isteyenler hezimete uğrayacak” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara seçime katılıma çağrısı yapan Zebari, şunları kaydetti:

“Herkes tüm yakınlarıyla beraber seçime en geniş katılımı sağlamalı. Oy verme hakkı olan herkes mutlaka oyunu kullanmalı. KDP’nin düşmanlarını sevindirmemeliyiz. Devrimlerin ve kazanımların partisi KDP mutlaka başaracaktır.”

Irak seçimleri 10 Ekim’de yapılacak.

10 vilayet ve 28 seçim bölgesinde gösterdiği adaylarla yarışacak olan KDP, seçim sürecinin sonunda sandalye sayısını artırmayı hedefliyor.