Başbakan’dan Erbil’de baraj projesi için bütçe talimatı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Bilgi Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani’nin, Erbil’in Gomespan bölgesindeki baraj projesinin başlatılması için 10 milyar dinarlık bir bütçe oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada söz konusu bütçenin Tarım ve Su İşleri Bakanlığı tarafından baraj projesinin yatırımı için kullanılacağı kaydedildi.

Erbil için stratejik öneme sahip Gomespan Barajı projesi 2013 yılında başlamasına rağmen yaşanan ekonomik krizden dolayı durdurulmuştu.

Söz konusu projeyle Gomespan Barajı’nın 60 milyon metreküp su kapasitesine sahip olması planlanıyor. Proje tamamlandığı takdirde Erbil ve çevresinde yaşayan vatandaşların su sıkıntısının önemli ölçüde çözülmesi bekleniyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, göreve geldikten sonra yarım kalan pek çok baraj projesinin tamamlanması ve yeni projeler oluşturulmasına öncelik verdi.

Hükümet, başkent Erbil’in yanı sıra Süleymaniye ve Duhok’ta 12 barajın yapımının tamamlanması için 33 milyar dinarlık bütçe tahsis etmişti. Proje doğrultusunda Erbil’de 5, Süleymaniye’de 4, Duhok’ta da 3 barajın yapılması planlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan bütçe sıkıntısı nedeniyle projeler tamamlanamazken, hükümetin bütçe tahsisiyle birlikte projelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.