Spor

Real Madrid 3 puana son 4 dakikada uzandı

İspanya La Liga'da Real Madrid, 5. haftada konuk olduğu Valencia'yı nefes kesen 90 dakikanın ardından 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
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avrupa Valenca Real Madrid La Liga

HABER MERKEZİ

İspanya Birinci Futbol Ligi’nin (La Liga) 5’inci haftasında Valencia ile Real Madrid, Mestalla Stadı'nda kozlarını paylaştı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 2-1'lik skorla galip tamamladı.

66'da Hugo Duro'nun golüyle yenik duruma düşen Real Madrid, 86'da Vinicius Junior ve 88'de Karim Benzema'nın golleriyle zafere uzandı.

Üst üste 3’üncü galibiyetini alan Madrid ekibi, puanını 13'e yükselterek haftayı lider kapatmayı garantiledi.

Ligde ilk kez yenilen Valencia ise 10 puanda kaldı.

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