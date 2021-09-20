Politika

‘İranlı nükleer fizikçi yapay zekalı tüfekle öldürüldü’

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden biri olan Muhsin Fahrizade’nin dakikada 600 mermi atan ve yapay zekaya sahip robot bir makineli tüfekle öldürüldüğü iddia edildi.
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İran İran Muhsin Fahrizade suikast yapay zeka

HABER MERKEZİ

The New York Times (NYT) gazetesinde yayımlanana habere göre İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade’nin suikastında dakikada 600 mermi atan ve yapay zekaya sahip robot bir makineli tüfek kullanıldı.

Geçen yıl 27 Kasım’da Tahran yakınlarında öldürülen Fahrizade’nin, 1.600 kilometre uzaklıktaki bir lokasyondan, uydu aracılığıyla bir Mossad keskin nişancısı tarafından vurulduğu da öne sürüldü.

Haber Global'in NYT’nin İsrailli, İranlı ve ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinden aktardığına göre, Fahrizade’nin yolda 'U dönüşü' yapacağı noktaya yüksek teknolojili kameraların bulunduğu bir araç ve robot katil tüfeğinin bulunduğu bir pick-up araç yerleştirildi.

Kamera ve istihbarattan haber gelmesiyle keskin nişancının ateş etmesi arasındaki 1.6 saniyelik zamanı ayarlayabilmek için de yapay zeka teknolojisinden faydalanıldı. Toplamda 15 el ateş edildiği ve Fahrizade’nin saldırıda burnu bile kanamayan eşinin kollarında hayatını kaybettiği belirtildi.

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