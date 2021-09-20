Başbakan’ın katılımıyla Zaho İdaresi ilan ediliyor

ERBİL (K24)

Bugün saat 11.00’de Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla düzenlenecek törende, Zaho Bağımsız İdaresi ilan edilecek.

Erbil’in Soran ve Duhok’un Zaho ilçelerinin bağımsız idare olması, Başbakan’ın 28 Temmuz’da attığı imzayla karara bağlanmıştı.

ZAHO’NUN KONUMU VE ÖNEMİ

Duhok vilayetinin kuzeyinde yer alan Zaho kenti, 1864’te ilçe statüsü elde etti. 1209 kilometrekarelik alana sahip olan kentin nüfusu 300 binin üzerindedir. Kent sınırları içinde ayrıca 90 bin göçmen ve mülteci yaşamaktadır.

Zaho’ya bağlı Batifa, Derkar ve Rizgari beldelerinin yanı sıra 187 köy bulunuyor. 92 köyde yaşam devam ederken, 95 köy PKK savaşı nedeniyle inşa edilemiyor.

Rizgari nahiyesi’ne bağlı 49 köy ve 5 yerleşim birimi, Derkar’a bağlı 63 köy ve 3 yerleşim birimi, Batifa’ya ise bağlı 75 köy ve 3 yerleşim birimi bulunuyor. Zaho bölgesinde toplamda 6 belediye var.

İbrahim Xelil Sınır Kapısı’nın yer aldığı Zaho, Kürdistan Bölgesi ekonomisi açısından önemli bir konuma sahip. Bu sınır kapısı Türkiye ve Irak’la ticaret yolunun kilit konumu durumunda.

Zaho’da çok sayıda tarihi yapı da bulunuyor. Duhok Tarihi Yapılar Müdürlüğü tarafından Zaho’da tescil edilmiş 159 tarihi yapı bulunuyor. Bu yapılardan en önemlileri; Pira Delal (köprü), Zaho Kalesi, Qubad Paşa Kalesi ve Kêste Harabeleri’dir.