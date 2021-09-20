Politika

Dersim Belediye Başkanı’ndan öğrencilere: Gerekirse otel kiralayacağız

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, maddi imkansızlıklarla ilgili yarım kalan Dersim Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın yurt inşaatıyla ilgili olarak “Kente gelecek hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak, gerekirse otel kiralayacağız” dedi.
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Fatih Mehmet Maçoğlu
Fatih Mehmet Maçoğlu
kürdistan Dersim Fatih Mehmet Maçoğlu kız yurdu

HABER MERKEZİ

Dersim'de Eğitime destek amacıyla kurulan Eğitim ve Sağlık Vakfı kendi olanaklarıyla 230 yataklı kız yurdu yaptırmak için yola çıktı. 2017’de yapımına başlanan yurt, maddi olanaksızlıklar nedeniyle yarım kaldı.

Sözcü'nün haberine göre, Vakıf Başkan Yardımcısı Halit Ötün, desteğe ihtiyaçları olduğunu kamuoyuna duyurunca, iş insanı Turan Araz, “Yurdun eksikliklerini tamamlamaya hazırım” dedi.

Araz'ın desteğiyle yarım kalan binanın tamamlanması için harekete geçildi.

Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun çabaları ve Turan Araz'ın desteğiyle yurt binasının yüzde 95'inin tamamlandığını kaydeden Halit Ötün, “Geriye enerji ana panosu, doğalgaz bağlanması, çevre düzenlemesi gibi eksiklikleri var. Akmercan Doğalgaz İşletmesi de öncelikli olarak yurda doğalgaz getirecek. En geç bir ay içinde yurdumuz açılışa hazır hale getirilmiş olacak” diye konuştu.

Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu ise “Kente gelecek hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak. Yurtları çıkana kadar evlerimizde misafir etmeye hazırız. Gerekirse otel kiralayacağız” ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın yaptırdığı yurt 1 ay içinde açılacak.

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