Messi ve Pochettino arasında gerilim

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Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Fransız devi PSG’nin yolunu tutan Arjantinli yıldız Lionel Messi , henüz istenilen katkıyı verebilmiş değil.

PSG'ye 2+1 yıllık imza atan Messi, Fransız ekibiyle toplam 3 maça çıkarken henüz gol ve asist katkısında bulunamadı.

Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 191 dakika süre alan 34 yaşındaki yıldız, Lyon maçında ilk 11'deki yerini alırken Pochettino'nun değişiklik kararı sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Lyon karşısında zorlu bir 90 dakikayı geride bırakan PSG’de teknik direktör Mauricio Pochettino, ikinci yarıda Messi'yi oyundan aldı.

Mücadele 1-1 devam ederken 76’ncı dakikada oyundan alınan Messi, mutsuz bir ifadeyle oyundan çıkarken Pochettino'ya şaşkın bir bakış attı.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Messi, Pochettino'ya kararından memnun olmadığını net bir şekilde gösterirken direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

Soyunma odasına gittikten kısa bir süre sonra sahaya geri dönen Arjantinli yıldız, yedek kulübesinde takım arkadaşlarının yanına geçti.

PSG, maçın 90+3’üncü dakikasında Icardi'nin golüyle maçtan 2-1 galip ayrılırken Messi ve Pochettino arasında yaşananlar muhtemel bir krizin habercisi olabileceği şeklinde yorumlandı.

Lyon maçı sonrası Messi ile yaşadığı diyalog hakkında konuşan Mauricio Pochettino, "Takım ve oyuncular için en iyisini düşünerek seçimler yapmalıyız. Bazen kararlar olumlu olur ya da olmaz ama biz bu kararları vermek için varız. Beğenebilir de beğenmeyebilir de" dedi.