MOSKOVA (K24)

Rusya’da 17 Eylül’de başlayan ve 3 gün süren seçimler sona erdi. 39 federatif bölgenin parlamentosu ile bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimlerinde sonuçlar netleşmeye başladı.

Pervouralsk’ta bağımsız olarak seçime giren Kürt siyasetçi Zelimxan Alikoeviсh Mutsoev, 6’ncı kez seçildi. Mutsoev, üst üste 6’ncı kez seçilerek Rusya’da bir rekora da imza atmış oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya’nın yönetiminde yer alan Zelimxan Alikoeviсh Mutsoev, daha önce 5 kez üst üste seçimlerden galip çıkmıştı.

Mutsoev, bir önceki dönem parlamentonun savunma komisyonu üyeliğini de yapıyordu.

Zelimxan Alikoeviсh Mutsoev, DAİŞ’in Kürdistan Bölgesi’ne saldırısı sırasında, Barzani Yardım Vakfı aracılığıyla Kürdistan’daki göçmen ve mültecilere yardımlarda bulundu.

Ezidi Kürtlerinden olan 1959 Tiflis doğumlu iş insansı ve politikacı Mustoev, evli ve 4’ü erkek 1’i kız 5 çocuk babasıdır.