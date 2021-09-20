Dolar yeni haftaya yükselişle başladı
HABER MERKEZİ
Geçen hafta ortasından sonra yaptığı atakla 2 günde 8,42'lerden 8,65'ini üzerini gören dolar/TL, yeni haftaya geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 8,64'ün hemen üzerinde başladı.
Kur, bu sabah temmuz başından bu yana ilk kez 8,71 seviyesine yükseldi.
Euro/TL de 10,20'lerde seyrediyor.
GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA
Piyasalar bu hafta merkez bankalarının faiz kararını bekleyecek. İlk olarak Amerikan Merkez Bankası (Fed), faiz kararını çarşamba günü duyuracak.
Fed'in faiz kararı kadar Başkan Jerome Powell'ın yapacağı basın toplantısı da kritik önemde olacak.
Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını izlenecek. Enflasyonun politika faizini geçmesi sonrası bu toplantı da kritik önem taşıyor.