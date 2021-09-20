Ekonomi

Dolar yeni haftaya yükselişle başladı

Dolar kuru, bu sabah temmuz başından bu yana ilk kez 8,71 seviyesine yükselirken, euro ise yeni haftaya 10,20 liradan başladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye dolar euro kur

HABER MERKEZİ

Geçen hafta ortasından sonra yaptığı atakla 2 günde 8,42'lerden 8,65'ini üzerini gören dolar/TL, yeni haftaya geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 8,64'ün hemen üzerinde başladı.

Kur, bu sabah temmuz başından bu yana ilk kez 8,71 seviyesine yükseldi.

Euro/TL de 10,20'lerde seyrediyor.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Piyasalar bu hafta merkez bankalarının faiz kararını bekleyecek. İlk olarak Amerikan Merkez Bankası (Fed), faiz kararını çarşamba günü duyuracak.

Fed'in faiz kararı kadar Başkan Jerome Powell'ın yapacağı basın toplantısı da kritik önemde olacak.

Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını izlenecek. Enflasyonun politika faizini geçmesi sonrası bu toplantı da kritik önem taşıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv