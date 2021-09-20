28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde Kürtçe filme iki ödül birden

İSTANBUL (K24)

Mehmet Ali Konar’ın yönetmenliğini yaptığı “Govenda Alî û Zîn” (Türkçeye “Zin ve Ali’nin Hikayesi” şeklinde çevrilmiş) filmi, Adana'da düzenlenen 28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde Yılmaz Güney Ödülü ile SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü’ne layık görüldü.

K24’e konuşan filmin yönetmeni Mehmet Ali Konar, Kürt sinemasını dünyaya tanıtmak istediğini, son filminin Uluslararası Duhok Film Festivali’nde de gösterileceğini söyledi:

“Yılmaz Güney hem Kürt sineması hem Türk sineması için eşsiz bir insan. Dünya sinemasında da başarılı çalışmalarıyla tanınıyor, bu yüzden çok önemli. Onun adını taşıyan bir ödülü almak gurur verici, büyük bir onur. Çok mutluyum.”

Konar, sinemada adım adım daha iyi işlere imza atmak istediğini ve Kürt sinemasını ileriye taşımak istediğini dile getirdi.

Şimdiye kadar iki uzun metrajlı film yaptığını belirten yönetmen Konar, “İki filmin de senaristi ve yönetmeni benim. Mütevazi filmelerdi, düşük bütçeler ve kısıtlı imkanlarla çekildiler. Benim yaptığım sinema Kürtçe sinemadır. Konularından, diline, mekan ve kimliğine kadar her şeyi Kürtçedir. Bu yüzden kendimi bir Kürt yönetmen olarak tanımlıyorum. Yeni film projem de hazır. Bir yıla kadar üçüncü Kürtçe filmimi de çekmeyi umuyorum” ifadelerini kullandı.

“Govenda Alî û Zîn”, Kasım ayında düzenlenecek olan 8. Uluslararası Duhok Film Festivali’nin yanı sıra diğer bazı uluslararası festivallerde de izleyiciyle buluşacak.