Politika

Rusya’da üniversitede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e yükseldiğini duyurdu.
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dünya Rusya Perm üniversite silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi.

Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını duyuran Rusya Soruşturma Komitesi, silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e yükseldiğini açıkladı.

Perm Devlet Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Kimliği bilinmeyen bir kişi üniversite kampüsünde öldürücü olmayan silahla ateş açtı ve daha sonra dışarıda ateş etti. Dört yaralı olduğu biliniyor. Kent ve üniversitenin tüm görevlileri harekete geçirildi” ifadeleri kullanıldı.

Öğrenci ve öğretim görevlilerinin bir kısmı sınıflarda saklandı.

Sosyal medyadaki görüntülere göre saklanmaya çalışan bazı kişiler pencerelerden atladı.

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