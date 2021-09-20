Politika

Taliban kız öğrencilerin okullara dönmesi için şartını açıkladı

Ortaokullarda kız öğrencileri eğitime dahil etmeyen Taliban'dan gelen tepkiler sonrası yeni bir açıklama geldi. Taliban Sözcüsü kız çocuklarının okula dönmesi için sağlanması gereken şartı açıkladı.
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dünya Afganistan Taliban kzı öğrenciler dönüş şart

HABER MERKEZİ

Son ABD askerinin bölgeden çekilmesi ile Afganistan'da bir dönem sona erdi.

İkinci defa ülke yönetimini ele geçiren Taliban ise verdiği ılımlı mesajların aksine dünyanın tepkisini çeken adımlar atarak gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da ortaokullar açılmış ama Taliban'ın talimatıyla yalnızca erkek öğrenciler ile erkek öğretmenlerin sınıflara dönebilmişti.

Taliban'dan yapılan yazılı açıklamada kız çocuklarının okula dönüşüyle ilgili herhangi bir ifade yer almamıştı.

Dünyadan gelen tepkiler sonrası Taliban'dan yeni bir açıklama geldi.

Almanya'nın Der Spiegel dergisine konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, “Kız çocukları ancak güvenli ortam oluşturulmasından sonra eğitime devam edebilecekler” dedi.

Mücahid, şunları kaydetti:

“Kızların eğitimine karşı değiliz önce güvenli ortam ve ulaşımın sağlanması lazım. Bunun için ulemanın eğitim ve istihdamda kız çocukları ve kadınlar için güvenli ortamın nasıl oluşturulacağına dair rapor hazırlaması gerekiyor.”

Ancak Taliban kanadından yapılan bu açıklama sosyal medyada tepkilere neden oldu. Pek çok kullanıcı Taliban sözcüsünün açıklamalarını inandırıcı bulmazken, örgütün dünyadan gelen tepkilere karşı zaman kazanmaya çalıştığını iddia etti.

Taliban iktidarı ele geçirdiğinde değişim sözü vermişti ama yönetimle ilgili alınan son kararlar Afganistan'da katı kuralların geçerli olduğu 1990'lı yıllara dönüşe işaret ediyor.

 

 

 

 

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