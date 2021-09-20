Politika

Başbakan Duhok’ta Amerikan okulu projesini inceledi

Amerikan okulu projesini inceleyen Başbakan Mesrur Barzani, projenin eğitim alanında önemli olduğunu belirtti.
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kürdistan Mesrur Barzani Duhok Amerikan okulu

DUHOK (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Duhok’ta yapımına başlanacak olan Amerikan okulu projesini inceledi.

Duhok temasları kapsamında Amerikan okulu projesini inceleyen Başbakan Mesrur Barzani, projenin eğitim alanında önemli olduğunu belirtti.

Eğitimin Kürdistan’ın yarınları için öneminin altını çizen Başbakan, gelecek nesiller için eğitimde ilerleyerek iyi bir gelecek kurulabileceğini ifade etti.

Özel sektör tarafından inşa edilecek okulun inşasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.

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