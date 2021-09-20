Peşmerge Bakanı ve ABD Başkonsolosu’ndan reform vurgusu

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ile ABD'nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino arasında gerçekleşen görüşmede terör örgütü DAİŞ tehdidi ve Peşmerge Bakanlığı'ndaki reform süreci ele alındı.

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, ABD'nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino ve ABD Kuvvetleri Kıdemli Askeri Danışmanı’nı kabul etti.

Toplantının ardından açıklama yapan Şoreş İsmail, “ABD ve Amerikan kuvvetleri, Peşmerge Güçleri’ni dostları olarak görüyor. Kürdistan Bölgesi’nin, Irak’ın ve bölgenin güvenliği ile istikrarın korunması; terörizmin tamamen ortadan kaldırılması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Peşmerge Bakanlığı’yla ilgili reform çalışmalarından söz eden İsmail, “Bu konuda iyi bir ilerleme kaydedilmiştir. Bunun devamı, ABD ile müttefiklerinin işbirliği ve yardımı sayesinde ilerleyecektir” şeklinde konuştu.

Robert Palladino ise yaptığı açıklamada, ABD’nin bu dostluktan gurur duyduğunu belirterek, Peşmerge Güçleri’nin kahramanlığını takdir ettiklerini söyledi.

Palladino, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Peşmerge Güçleriyle yaptığımız işbirliği ve koordinasyondan onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD'nin Erbil Başkonsolosu, ülkesinin askeri danışmanlarının reform sürecinin daha da geliştirilmesi için Peşmerge Bakanlığı’yla yaptıkları çalışmanın büyük önem taşıdığını vurguladıklarını aktardı.

Palladino, “Kürtlerle uzun bir dostluk ve işbirliği tarihimiz var. Gelecek, her iki taraf için de aydınlık” diye konuştu.

Bu arada söz konusu görüşmede Peşmerge Bakanlığı ile Irak Savunma Bakanlığı arasındaki yakınlaşmanın ve iki taraf arasındaki koordinasyonun önemi ele alındı.