Başbakan: Kürdistan’ın ekonomik altyapısını güçlendirmek için çalışıyoruz

DUHOK (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Duhok’ta silo projesinin temel atma töreninde konuştu.

Modern teknolojiyle inşa edilecek olan 121 milyon dolar maliyetli silo projesinin stratejik olduğunu kaydeden Başbakan Mesrur Barzani, kendi hükümeti döneminde daha önce Erbil ve Süleymaniye’de Silo projelerinin inşasına başlandığını belirtti.

Proejinin yapımını üstlenen 2 özel şirkete teşekkür eden Başbakan, bu tür projelerin Kürdistan’ın ekonomik altyapısını güçlendirdiği için önemli olduğunu ve bu yolla ülkenin gıda güvenliğinin temin edildiğini ifade etti.

Projenin yeni iş imkanlarına ve iç ürünlerin artmasına vesile olacağını kaydeden Başbakan, hükümetin bu tür özel sektör projelerini desteklediğini belirtti.

Çiftçilerin, ürünlerini satma konusunda endişelerinin olmamasının önemli olduğunu ve söz konusu projenin bunu garanti altına aldığını vurgulayan Başbakan, ziraat ve tarımın her ülkenin ekonomisinin temellerinden biri olduğunu dile getirdi.

Yeni teknolojiden istifade edilmesi durumunda tarım ürünlerinin her geçen yıl daha da artacağını söyleyen Başbakan, tek bir gelir kaynağına bağlı kalmanın mümkün olmadığını ve Kürdistan’ın gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Tarım ürünlerinin yerel ihtiyacı karşılamasının ardından ihraç edilebileceğini kaydeden Başbakan, sermaye sahiplerine Kürdistan’a yatırım yapmaları ve Kürdistan’ın ekonomisini güçlendirmeleri çağrısında bulundu.

Kürdistan’ın kendi ekonomik alt yapısını güçlendirmesi gerektiğini belirten Başbakan, tüm il ve ilçeler için büyük projelerinin olduğunu ifade etti.

Başbakan, “Kürdistan’ın sadece bölgede ve Ortadoğu’da değil, tüm dünya düzeyinde gelişmiş bir ülke olmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.