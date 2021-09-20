Sağlık

Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 1285 vaka

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
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ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte Covid-19 dolayısıyla 12 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19 ) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 9 bin 426 Covid-19 testi yapılırken, 1285 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1175 kişi sağlığına kavuşurken, 12 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 47 bin 93 Covid-19 testi yapılırken, 320 bin 105 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 286 bin 525 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 724 kişi yaşamını yitirdi.

27 bin 856 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.

 

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