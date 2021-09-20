Nesli tükenmekte olan penguenlere arı saldırdı: 63 ölü

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Simonstown'daki bir kolonide yer alan kuşlar, birden fazla arı sokmasıyla ölü halde kıyıda bulundu.

Penguenlerin bundan başka fiziksel yaralanmaları bulunmadığı görüldü.

Milli parklar yetkilileri BBC'ye yaptıkları açıklamada bu olayın, yılda 60 bine yakın ziyaretçi çeken dünyaca ünlü Boulders Plajı'ndaki bilinen ilk arı saldırısı olduğunu söyledi.

Güney Afrika Milli Parklar Ajansı'nda (SANParks) deniz biyoloğu olan Dr. Alison Kock, "Genellikle penguenler ve arılar bir arada yaşar ve arılar kışkırtılmadıkça sokmazlar. Bölgedeki bir yuvanın veya kovanın bozulduğu ve bir yığın arının yuvadan kaçmasına, sürüsüne ve saldırganlaşmasına neden olduğu varsayımı üzerinde çalışıyoruz” dedi.

ARILAR UÇUŞ YOLUNDA BİR GRUP PENGUENLE KARŞILAŞMIŞ OLABİLİR

Otopsi, kuşların gözlerinin çevresinden ve paletlerinden sokulduğunu tespit etti.

Güney Afrika Kıyı Kuşlarını Koruma Vakfı'ndan Dr. Katta Ludynia "Bu kısımlar hayvanın tüylerle kaplı olmayan kısımları. Penguenlerden biri 27 kez sokulmuş" ifadelerini kullandı.

Dr Ludynia, "Kuşlardaki sokulma sayısına bakınca, bu büyüklükteki herhangi bir hayvan için ölümcül olacağı kesin" şeklinde konuştu.

BAL ARILARI SOKTU

Bal arıları soktuktan sonra öldüğü için, olay yerinde de çok sayıda ölü arı bulundu.

Afrika Yabani Arı Enstitüsü'nden Jenny Cullinan, "Bir bal arısı bir şeyi soktuğunda arkasında bir feromon bırakır, böylece hedef yuvayı koruyan diğer bal arıları tarafından kolayca bulunabilir" dedi.

Afrika penguenleri küçük boyutlarıyla ayırt edilebiliyor ve Güney Afrika ve Namibya kıyılarında ve adalarında yaşıyor.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği, nüfuslarının hızla azaldığını söylüyor. Ticari balıkçılığın neden olduğu yiyecek kıtlığının yanı sıra "çevresel değişimler" nedeniyle de bu türün nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor.

Cape bal arıları ise çeşitli koruma alanlarına sahip yerel ekosistemin bir parçası.