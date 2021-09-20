Erdoğan, ABD’de BM Genel Sekreteri’yle görüştü

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Öte yandan BM Genel Sekreterliği, Erdoğan ve Guterres görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Erdoğan ve Guterres'in görüşmede Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldığı bildirildi.

“İSLAM DÜŞMANLIĞININ DEAŞ'TAN FARKI YOK”

Bu arada New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen konferansta konuşan Erdoğan, “İnsanlık olarak Covid-19 virüsünün yanı sıra ondan daha tahrikkar, daha ölümcül ve daha sinsi bir başka virüsle mücadele ediyoruz. Bu virüsün adı ‘İslam Düşmanlığı’ virüsüdür. Zihniyet itibariyle DEAŞ’tan hiçbir farkı olmayan bu ideolojik fanatizmin farklı toplum katmanlarında kök saldığını görüyoruz" dedi.

"Senelerce demokrasinin ve özlüğün beşiği olarak örnek gösterilen ülkelerde bu virüs çok hızlı bir şekilde yayılıyor” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı bugün artık siyaseti esir aldı. Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren, sosyal barışı tehdit eden yıkıcı bir akıma dönüşmüştür. Zihniyet itibariyle DEAŞ’tan hiçbir farkı olmayan bu ideolojik fanatizmin farklı toplum katmanlarında kök saldığını görüyoruz. Birçok ülkede inancından, dilinden, isminden veya kılık kıyafetinden dolayı Müslümanların ötekileştirilmesi artık sıradan vakalar haline geliyor. Sizler bu atmosferi 11 Eylül terör saldırısının akabinde bizzat yaşadınız, bizzat tecrübe ettiniz. Sorumsuz siyasetçi eliyle körüklenen nefret ikliminin toplumda nasıl derin yaralar açabileceğine bizzat şahit oldunuz. Ancak karşılaştığınız onca haksızlığa ve ayrımcılığa rağmen hukuktan, meşrutiyetten, demokratik siyasetten asla vazgeçmediniz. Müslümanları ötekileştirmeye, düşmanlaştırmaya çalışanlara cevabınızı içinde bulunduğunuz topluma daha fazla katkı sunarak verdiniz.”

“TÜRKİYE VE ABD İKİ DOST VE MÜTTEFİK ÜLKEDİR”

ABD ile Türkiye ilişkilerine değinen Erdoğan, "Türkiye ve ABD ortak değerlere, ortak çıkarlara ve köklü bir geçmişe dayanan iki dost ve müttefik ülkedir" şeklinde konuştu.

Erdoğan, BM 76’ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bugün ABD’ye gitmişti.