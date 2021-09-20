Ekonomi

Başbakan’ın talimatıyla Erbil’de baraj inşasına başlandı

Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla Erbil’de Besture Barajı’nın yapımına başlandığı bildirİLdi.
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kürdistan Mesrur Barzani Erbil baraj

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla başkent Erbil’de baraj inşasının yapımına başlandı.

Başbakanlık Medya Birimi, Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla Erbil’de Besture Barajı’nın yapımına başlandığını bildirdi.

Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı tarafından projeye bütçe ayrılacağı kaydedilirken, Başbakan’ın ayrıca Zelan ve Çeq Çeq barajları için 6 milyar dinarlık bütçe ayrılmasını onayladığı ifade edildi.

Barajların her birine 3 milyar dinar bütçe ayrıldığı belirtilirken, bütçenin söz konusu bakanlık tarafından kademeli bir şekilde ödeneceği kaydedildi.

 

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