Politika

Taliban iki vilayete yeni vali atadı

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, ülkenin doğusundaki Nangarhar ve Kunar vilayetlerine yeni valiler atadıklarını duyurdu.
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HABER MERKEZİ

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, örgütün Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ve Kunar vilayetlerine yeni valiler atadığını bildirdi.

Mücahid, yaptığı açıklamada, "Muzammil, Nangarhar'ın valisi, Mevlevi Kasım Kunar'ın valisi oldu" dedi.

Öte yandan Mücahid, özellikle Nangarhar, Host ve Herat'taki emniyet amirliği, Nangarhar'daki polis amiri ve Host vali yardımcısı olmak üzere başka bir dizi atamanın daha yapıldığını ifade etti.

Geçen hafta cumartesi günü, Nangarhar vilayetine bağlı Celalabad kentinde Taliban'a ait bir konvoya bombalı saldırı düzenlenmiş, 3 kişi hayatını kaybetmiş ve 19 kişi de yaralanmıştı.

Sonraki gün başka bir patlamada da 2 sivil ve bir Taliban mensubu ölmüştü.

Al Arabiya kanalı, saldırıları DAİŞ-Horasan örgütünün üstlendiğini bildirmişti.

Saldırıların ardından Taliban, pazartesi günü Celalabad'da operasyon başlattıklarını açıklamıştı.

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