Politika

ABD'den Suriye'de El Kaide liderine yönelik hava saldırısı

ABD, Suriye'de terör örgütü El Kaide liderine başarılı bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Pentagon El Kaide John Kirby Suriye idlib

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Suriye'de bulunan terör örgütü El Kaide liderine başarılı bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

John Kirby yaptığı açıklamada, "ABD güçleri bugün Suriye'nin İdlib kenti yakınlarında üst düzey bir El Kaide liderine terörle mücadele saldırısı düzenledi. İlk işaretler hedeflediğimiz kişiyi vurduğumuz ve saldırı sonucunda sivil kayıp olmadığı yönünde” ifadelerini kullandı.

Kirby, hedef alınan teröristin kimliği hakkında bilgi vermedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv