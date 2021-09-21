Politika

Van sınırında Kürt kolberlere saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Van sınırında Türk askerilerinin açtığı ateş sonucu 2 Kürt kolber hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
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HABER MERKEZİ

Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü’nün (Hengaw) sitesinde yer alan habere göre, Türk askerileri Van sınırında Kürt kolberlere ateş açtı.

Saldırı sonucu 2 kolberin hayatını kaybettiği, 3 kolberin de yaralandığı kaydedildi.   

Hengaw, öldürülen kolberlerin 18 yaşındaki Alishan Heyderi ve bir ay önce evlenen 21 yaşındaki Sozdar Ahmadi olduğunu açıkladı.

Her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) sınır hattında İran güçlerinin de hedefi oluyor.

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