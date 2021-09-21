Başkan Barzani: Kürdistan İslam alimleri mücadele ve devrim döneminde etkindi

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan İslam Alimleri Birliği’nin 51’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

“Kürdistan İslam Alimleri Birliği’nin Ölümsüz Barzani tarafından kurulması, din hocaları ve ileri gelenlerinin dindarlığın, teolojinin, birlikte yaşam ve insan sevgisinin temellerinin sağlamlaştırılmasında rollerinin güçlendirilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdı. Ayrıca Kürdistan tüm bölge, şehir ve köylerinde vatandaşların uyanmasını sağladı” diyen Başkan Barzani, mesajını şöyle sürdürdü:

“Bununla birlikte Kürdistan İslam alimleri ve hocaların mücadele ve devrim döneminde halkın uyanması, haklarının tanınması ve zulüm ile baskının reddedilmesinde etkili rolleri oldu.

Ayrıca din alimleri ve hocaları, bölgede ve dünya genelinde büyük bir tehdit olan teröre karşı bilgi ve uzmanlıklarıyla dini kutsalların güçlü kalmasında ve terör ile radikal düşüncenin halkımızda yer bulmamasını sağlamada önemli bir etken oldukları için onların rollerini değerli buluyorum.”

Başkan Barzani, Kürdistan İslam Alimleri Birliği’ne görevlerinde başarılar diledi.