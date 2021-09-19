Kerkük’teki bir güvenlik noktasında Kürtlere engelleme

KERKÜK (K24)

Irak’ta 10 Ekim’de yapılması planlanan seçimler yaklaşırken, Kerkük’te Kürt partilerin adaylarının kampanyaları engelleniyor ve posterleri yırtılıyor.

Kerkük’te seçim kampanyası için kendi arabasında Kürdistan bayrağını dalgalandırdığı gerekçesiyle Kürt kadın sanatçı Aware Kurdi, Irak güvenlik güçleri tarafından engellendi.

Yaklaşık 2 saat gözaltına alındığını ifade eden Kürt kadın sanatçı, “Kontrol noktasındaki barikata yaklaştığımda, burada duran güvenlik görevlisi elinde silahıyla bir suçluymuşum gibi parmak sallayarak Kürdistan bayrağını kaldırmamı istedi. Ben de ‘Bayrağımı kaldırmam’ dediğim için 2 saat boyunda engellendim ve gözaltında tutuldum” dedi.

Olaya müdahale eden Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük adayı, Kerkük Operasyonlar Komutanlığı’yla iletişime geçerek Kürtleri rahatsız eden yoldaki barikatı kaldırttığını söyledi.

K24’e konuşan KDP’nin Kerkük Adayı Şaxewan Abdullah şunları ifade etti:

“Güvenlik güçleri yanlarında Kürdistan bayrağı olduğu için insanların yolunu kesiyorlar, barikatlarla engelliyorlar. Bu yüzden Kerkük Operasyonlar Komutanlığı ile iletişime geçtim ve polis komutanıyla konuştum. Bana o güvenlik görevlisinin bizim parti ofisini korumak için burada bulunduğu söyledi. Fakat ben bu güvenliği reddettim ‘Bizim kendi güvenliğimiz var’ dedim ve barikatı kaldırttım.”

K24’e konuşan bir Kerküklü vatandaş da, "Kürtler olarak sesimizi yükseltme ihtiyacımız var, çünkü baskı ve Araplaştırma politikası zulmü altındayız ama pes etmeyeceğiz" dedi.