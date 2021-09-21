K24 ÖZEL - Ödüllü yönetmen Korki: Kürt sineması zor koşullarda film üretiyor

ANKARA (K24)

Yönetmenliğini Kürt yönetmen Shawkat Amin Korki’nin yaptığı “Ezmûn” (Sınav) filmi 55’inci Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nde FIPRESCI Uluslararası Eleştirmenler Ödülü’nü kazandı.

Kürdistan Bayrağı’nın belirgin şekilde gösterildiği festivale Shawkat Amin Korki ve yapımcı Mehmet Aktaş’ın yanı sıra filmin oyuncuları Avan Jamal ve Vania Salar geleneksel Kürt kıyafetleriyle katıldı.

Mitos Film’in Berlin’de, Masti Film’in de Süleymaniye’de ortak yapımcılığını üstlendiği Ezmûn’un uluslararası gösterimini Alman ArtHood firmasının yapması bekleniyor.

Festival gösterimiyle ilgili K24’e konuşan Shawkat Amin Korki, geçtiğimiz haftalarda büyük bir ödül aldıklarını belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Önümüzdeki günlerde Almanya’da da festivale katılacaklarını söyleyen Korki, Kürt sinemacılarının zor koşullarda film ürettiğini belirtti.

Korki, Kürdistan’ın büyük bir film endüstrisine sahip olmadığını, profesyonel ekipman ve yeterli prodüksiyon kapasitesinden yoksun olduğunu kaydederek, tüm olumsuzlukların iyi film yapmayı zorlaştırdığını vurguladı.

Çoğunlukla film ekipmanlarının dışarıdan temin edildiğini ve yapım şirketleriyle ortak çalıştıklarını dile getiren Korki, projelerinin bir kısmının Kürdistan Bölgesi Kültür Bakanlığı’nca karşılandığını söyledi ve şunları ekledi:

“Ancak DAİŞ saldırıları başladığında artık o fonlar da yoktu.”

FİLMİN HİKAYESİ

Ezmûn filmi, babası tarafından zorla evlendirilmemek için üniversite sınavına hazırlanan Rojin’in ve Rojin’e destek olan ablası Şilan’ın hikayesine odaklanıyor.

Küçük kardeşinin kendisiyle aynı kaderi yaşamasına izin vermek istemeyen Şilan, Rojin’in sınavı geçmesi için elinden gelen çabayı gösterir.

Filmdeki iki kadın karakterin gelecekleri için mücadele ettiklerini söyleyen Kürt yönetmen, “Özellikle bir ablanın kız kardeşi için nasıl savaştığını, iki kız kardeşin gözünden vermek istedim” şeklinde konuştu.

Korki, “Kürdistan'da ve bu filmde de güçlü kadınlarımız var” ifadelerini kullandı.

“KÜRDİSTAN BAYRAĞINI GÖRMEK HARİKA BİR DUYGU”

Bu arada filmin oyuncularından Avan Jamal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Karlovy Vary Film Festivali’nde Kürdistan Bayrağı’nı görmek harika bir duygu ve bu büyük etkinliğin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali, Çek Cumhuriyeti'nin Karlovy Vary şehrinde düzenlenen film festivalidir. Festival, dünyanın en eski film festivallerinden biri ve Orta ve Doğu Avrupa'nın da önde gelen film etkinliklerinden biri olarak kabul edilir.

Çek Erbil Başkonsolosu Michal Svoboda’nın eşi Intira’ya göre, Karlovy Vary Film Festivali’nin ana yarışmasında daha önce hiçbir Kürt filmi gösterilmedi.