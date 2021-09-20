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Başkan Barzani’den KDP yönetimine birlik mesajı

Başkan Barzani, KDP Politbüro’yla yaptığı toplantıda birlik mesajı verdi.
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kürdistan KDP Mahmud Muhammed Mesud Barzani Kerkük Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed, Başkan Mesud Barzani’nin politbüroyla yaptığı toplantıda verdiği mesajlarla ilgili K24’e konuştu.

Mahmud Muhammed, Başkan Barzani’nin birlik ve birlikte çalışma mesajı verdiğini, seçim kampanyasının sorunsuz devam etmesi ve adayların görevlerini yerine getirmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

KDP Sözcüsü, “KDP olarak seçimlerde konumumuzu koruyacak ve ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Kerkük ve Şengal’de KDP adaylarına karşı ihlallerle ilgili ise Muhammed, “Bazı kişiler sorumsuzca hareket ediyor ve durumun sorumluluğunun farkında değiller. Engelleme, afiş yırtma gibi olaylar oluyor ancak bunların çözülmesi lazım” diye konuştu.

KDP ve Peşmerge’nin Kerkük’e dönüşüne karşı çıkan çevreler hakkında ise Mahmud Muhammed şunları kaydetti:

“Bazıları haksız değil aslında. Çünkü KDP dönerse, Kürtlük meselesinin kök saldığı bölgelerde yeniden canlanacağını biliyorlar. Onlar bundan korkuyor. Bu yüzden aralarında KDP ve Peşmerge’ye karşı konuşmalar yapıyorlar. Onlar daha büyük bir meseleyi engelliyorlar. Çok iyi biliyorlar ki hükümet ve yönetimdeki konumları zayıflayacak. Sadece kendi konumlarından korkuyorlar. Yoksa Kerkük bir Kürdistani kenttir ve çok doğaldır. 140’ıncı Madde uygulansın, biz de Kerkük halkının kararına saygı duyalım.”

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