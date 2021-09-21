Politika

Başbakan: Kürdistan İslam alimlerinin Kurtuluş Hareketi’nde rolleri önemliydi

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan İslam alimlerinin, Kürdistan Kurtuluş Hareketi’nde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.
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kürdistan Mesrur Barzani Kürdistan İslam Alimleri Birliği

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan İslam Alimleri Birliği’nin 51’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında Kürdistan İslam Alimleri Birliği’ne görevinde başarılar dileyen Başbakan, şunları belirtti:

Kürdistan İslam alimlerinin, Kürdistan Kurtuluş Hareketi’nde, ulusal konuları savunmada, ılımlı düşüncenin ve inançlar arasında barışçıl birlikte yaşamın yayılmasında gözle görülür ve önemli bir rolleri vardı. Din alimlerinin radikal düşünceyle mücadeleye, hoşgörüyü yaymaya ve Kürdistan halkının haklarının savunmaya devam etmelerini umut ediyorum.”

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