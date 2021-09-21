Taliban açıkladı: Kabil havalimanı uluslararası uçuşlara ne zaman açılacak?

HABER MERKEZİ

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında ülkedeki son gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.

Mücahid, "Havaalanının faaliyete geçmesi için gerekli tüm işler yapıldı. İç hatlarda uçuşlar yapılıyor. Sadece uluslararası uçuşlar başlamadı. Bunun sebebi (ABD tarafından) merkezi radarın tahrip edilmesidir. Bu radarın tamir işinde sona gelindi. Tamiratın bitmesiyle uluslararası uçuşlar yakın bir zamanda başlayacak" dedi.

DAİŞ AFGANİSTAN'DA GÜÇLÜ MÜ?

DAİŞ’in son günlerde düzenlediği saldırılara değinen Mücahid, "Yapılan saldırı, hedef gözetmeksizin yapılan bir saldırıydı. Biz bu saldırıyı kınıyoruz. DAİŞ'in Afganistan'daki varlığı Irak'ta olduğu kadar güçlü değildir. DAİŞ, halk içinde yoktur. Sadece bazı kişiler zihniyet bakımından sempati beslemektedirler. Gelecekte bizim güçlerimiz bu örgüte hareket imkanı sağlamayacaktır" dedi.

Mücahid, El Kaide'yle ilgili yapılanların sadece propagandadan ibaret olduğunu savunarak, "Biz bu konuda dünyaya taahhüt verdik, sözümüzün arkasındayız çünkü bu bizim halkımızın da işine yaramaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin geride bıraktığı uçaklar hakkındaki soruyu Mücahid, "ABD hem sivil hem de askeri uçakları tahrip etti. Önceliğimiz sivil uçakların tamir edilmesidir. Sonra askeri uçakları da tamir edeceğiz. Eğer biz yönetimde olmaya devam edersek bundan emin olun ki gelecekte güçlü bir hava filosuna sahip olacağız" şeklinde cevapladı.

KIZ ÇOCUKLARININ OKUMASI

Mücahid, kızların 6'ncı sınıftan sonra üst sınıflarda okumasıyla ilgili olarak, "Milli Eğitim Bakanlığı bunlara bir çözüm üretmeye çalışıyor. Bu konuda şeriatın kuralları vardır ve biz bu meseleyi şeriata uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.