Politika

Demirtaş: Kürt sorunun çözümünde HDP elbette muhataptır

Selahattin Demirtaş, HDP’nin Kürt sorunu dahil olmak üzere Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne talip olduğunu söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Selahattin Demirtaş HDP Kürt sorunu

HABER MERKEZİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "HDP meşru muhatap" açıklamasına HDP'li Sezai Temelli'nin "Çözümün adresi İmralı'dır" diye yanıt vermesine ilişkin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Demirtaş, HDP’yi Kürt sorununun çözümde muhatap olarak işaret ederek şunları söyledi:

“Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM’dir.

Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin, açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz.”

Eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nın, "Kürt sorununda çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" açıklamasına çeşitli çevrelerden tepki gelmesi üzerine Temelli, bunun şahsi fikri olduğunu ve HDP’yi bağlamadığını söyledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv