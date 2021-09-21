Başbakan: Duhok Uluslararası Havalimanı projesine başlanacak

DUHOK (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Duhok Uluslararası Havalimanı projesinde incelemelerde bulundu.

Duhok temaslarını sürdüren Başbakan Mesrur Barzani, Duhok Uluslararası Havalimanı projesini inceleyerek, havalimanının yapımında gelinen aşamaya ilişkin bilgi aldı.

Başbakan'a İletişim ve Ulaştırma Bakanı Ano Cewher ve Duhok Valisi Ali Teter de eşlik etti.

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Başbakan, havalimanının Duhok ve çevresi için kolaylık sağlayacak stratejik bir proje olduğunu kaydederek, projenin Duhok ile Kürdistan Bölgesi’nin diğer kentleri ve Irak kentlerine uçuşlar konusunda olumlu katkılarının olacağını belirtti. Başbakan, projenin Kürdistan Bölgesi’nin dış ticaretine katkısının olacağına dikkat çekti.

Projenin geçtiğimiz hükümetler döneminde gündeme gelip yapımına başladığına vurgu yapan Başbakan, ekonomik kriz nedeniyle projenin yapımının durduğunu ve gerekli değişikliklerin yapılmasının ardından havalimanı projesinin tamamlanacağını ifade etti.