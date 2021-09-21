BM: Uçurumun kenarındayız

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Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Görüşmeleri 100'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı.

Dünya liderlerine, "Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor. Uçurumun kenarındayız ve yanlış yönde ilerliyoruz" uyarısıyla konuşmasına başlayan Guterres, "Dünyamız hiç bu kadar tehdit altında olmamıştı" sözleriyle devam etti.

"DÜNYA AHLAKİ VE ETİK ANLAMDA BAŞARISIZ"

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınından iklim krizine, Afganistan, Etiyopya, Yemen ve diğer ülkelerdeki krizlerden insan hakları ihlallerine, bilime yönelik saldırılardan aşı dağıtımındaki eşitsizliklere kadar birçok konuya değinen Guterres, "Dünyanın bazı yerlerinde son kullanma tarihi geçmiş, kullanılmamış Covid-19 aşılarını çöpte görüyoruz. Bazı ülkelerde aşı bolluğu, diğerlerinde boş raflar. Zengin ülkelerin çoğunluğu aşılandı. Afrikalıların yüzde 90'dan fazlası hala ilk dozunu bekliyor" diye konuştu.

Guterres, aşının rekor sürede bulunduğunu ancak dağıtımdaki eşitsizlikler yüzünden dünyanın "ahlaki ve etik anlamda başarısız olduğunu" söyledi.

"MİLYONLAR AÇKEN MİLYARDERLER ZEVKİNE UZAYA GİDİYOR"

İnsanların, eşitsizlikler karşısında hükümetlere ve BM dahil kurumlara güvenini yitirdiğine dikkati çeken Guterres, "Milyonlar açken milyarderler zevkine uzaya gidiyor" eleştirisinde bulundu.

"BM YENİ ÇAĞA AYAK UYDURMALI"

Kaybolan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Birleşmiş Milletlerin yeni çağa ayak uydurmasını sağlamamız gerek" dedi.

Öncelikle Afganistan, Myanmar, Suriye, Libya ve Yemen'deki krizin yanı sıra İsrail ve Filistin'deki çıkmazların çözümü ile barış ve güvenliğin sağlanması gerektiğini ifade eden Guterres, "Jeopolitik bölünmeler uluslararası işbirliğini baltalıyor ve Güvenlik Konseyinin gerekli kararları alma kapasitesini kısıtlıyor." diye konuştu.

ABD-ÇİN ANLAŞMAZLIĞI "BELAYI ÇAĞIRIYOR" UYARISI

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin'in ekonomi, ticaret, finans, teknoloji ve yapay zeka alanlarında iki farklı yaklaşım ve nihayetinde iki farklı askeri ve jeopolitik strateji ile anlaşmazlığa sürüklendiğine dikkati çeken Guterres, söz konusu anlaşmazlığın "belayı çağırdığı" ve Soğuk Savaş'tan daha kötü olabileceği uyarısı yaptı.

DİJİTAL VERİLERİN KORUNMASI ÇAĞRISI

Dijital platformlara ilişkin endişelerini de dile getiren Guterres, "Karşılaştığımız en büyük tehlikelerden biri de artan dijital platformlar, verilerin kullanımı ve kötüye kullanılması. Her birimiz hakkında geniş bir bilgi kütüphanesi oluşuyor ama o kütüphanenin anahtarları biz de değil" dedi.

Verilerin ne amaçla kimler tarafından toplandığının bilinmediğine ve davranış biçimlerinin metalaştırılıp satıldığına dikkati çeken Guterres, dijital platformlarda veri toplanmasına ilişkin yasal çerçeveler belirlenmesi çağrısı yaptı.

GELECEK NESİLLERE KENDİ GELECEKLERİNİ TASARLAYABİLMELERİ İÇİN ÖZEL TEMSİLCİ

Guterres, ayrıca şu an alınan kararların gençlere ve gelecek nesillere miras kalacağını ve bu yüzyılın sonuna kadar 10,9 milyar kişinin doğmasının beklendiğini belirterek, gelecek nesillerin kendi geleceklerini tasarlayabilmesi için Gelecek Nesiller Özel Temsilcisi atayacağını ve yeni bir BM Gençlik Ofisi kuracağını açıkladı.