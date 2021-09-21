Politika

Neçirvan Barzani ABD’li askeri heyeti kabul etti

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Uluslararası Koalisyon’un üst düzey yetkililerinden General Kees Philips ve beraberindeki ABD’li askeri heyeti kabul etti.
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kürdistan Neçirvan Barzani ABD Uluslararası Koalisyon DAİŞ Peşmerge

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Uluslararası Koalisyon’un üst düzey yetkililerinden General Kees Philips ve beraberindeki ABD’li askeri heyeti kabul etti.

Irak’taki son askeri ve güvenlik gelişmelerinin konuşulduğu görüşmede, terörle mücadele, DAİŞ’in Irak ve Suriye’deki terör eylemleri, Ninova ovası ve Şengal’in durumu, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlar, PEşmerge ile Irak ordusu arasındaki koordinasyon ve Erbil’deki Uluslararası Koalisyon güçlerini hedef alan drone saldırıları ele alındı.

Görüşmede konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, DAİŞ’in yenilmesinin Irak ve bölge istikrarı açısından önemli olduğunu kaydederek, ABD ve Uluslararası Koalisyon’un Kürdistan Bölgesi ve Irak’a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Peşmerge güçlerini birleştirmek için Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlara bağlılık vurgusu yapan Neçirvan Barzani, ABD ve diğer dost ülkelerin bu konudaki desteğinin öneminin altını çizdi.

ABD’li general Philips ise, Irak’taki ABD güçlerinin misyonundaki değişikliğe değinerek, DAİŞ’in tümüyle yenilmesi için destek vurgusunda bulundu.

ABD’li general, PEşmerge Bakanlığı’ndaki reform sürecine büyük önem verdiklerini dile getirdi.

 

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