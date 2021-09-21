Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 8 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 8 bin 642 Covid-19 testi yapılırken, 1254 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 1076 kişi sağlığına kavuşurken, 8 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 55 bin 735 Covid-19 testi yapılırken, 321 bin 359 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 287 bin 601 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 732 kişi yaşamını yitirdi.
28 bin 26 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.