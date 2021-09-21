Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 8 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 8 bin 642 Covid-19 testi yapılırken, 1254 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1076 kişi sağlığına kavuşurken, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 55 bin 735 Covid-19 testi yapılırken, 321 bin 359 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 287 bin 601 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 732 kişi yaşamını yitirdi.

28 bin 26 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.