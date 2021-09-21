Babacan: Kürt meselesi var ve çözümün adresi siyasettir

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Kürt sorununun çözümü için meşru bir organa ihtiyaç duyulduğu, bu organın mecliste temsil edilen HDP" olduğu yönündeki açıklamasının ardından tartışmalar devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek, "Türkiye’de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir" dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin sözlerine yanıt verdi.

Babacan, "Daha evvel söylemiştim: Kürt meselesi var mıdır, yok mudur oradaki vatandaşlarımıza sorun. Ankara’dan doğuya geçemeyenler, Bağlar’da, Şemdinli’de, Cizre’de sokakta gezemeyenler bunu bilemez. Kürt meselesi vardır ve çözümün adresi siyasettir" ifadelerini kullandı.