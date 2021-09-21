Beyaz Saray: Biden, Meksika sınırından gelen görüntüleri dehşet verici buluyor

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD-Meksika sınırında Amerikan kolluk kuvvetlerinin göçmenlere yönelik kötü muamelesine dair tartışma yaratan görüntülere ilişkin açıklamada bulundu.

Psaki, başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere verdiği demeçte, Başkan Joe Biden'ın konuya ilişkin görüşünü açıklayarak, "Görüntülerin ve fotoğrafların dehşet verici olduğuna inanıyor. Onlar ülkemizi temsil etmiyorlar ve Başkan da soruşturmaya dair açıklamayı görmekten memnuniyet duydu" dedi.

Psaki, "Bunu (soruşturmayı) kesinlikle destekliyor ve belli ki, sonuca gelindiğinde sonraki adımlar için bir karara varılacak" ifadelerini kullandı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, bugün sınırda göçmenlere kötü muamele edildiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuş ve bakanlığın, ortaya çıkan manzaradan rahatsızlık duyduğunu belirtmişti.

Teksas Valisi Greg Abbott ise, dün Başkan Biden'a bir mektup yazarak, son birkaç gün içinde ağırlıklı olarak Haiti kökenli yaklaşık 16 bin göçmenin sınıra gelmesini takiben ortaya çıkan krize karşı olağanüstü hal ilan edilmesini talep etmişti.