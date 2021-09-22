Atletico Madrid Suarez’le kazandı
HABER MERKEZİ
La Liga’da son şampiyon Atletico Madrid, haftanın açılış mücadelesinde Getafe'ye konuk oldu.
Ev sahibi takım, 45’inci dakikada Stefan Mitrovic’in attığı golle soyunma odasına önde gitti. Getafe, Atletico Madrid'e 2011'den bu yana ilk kez gol attı.
Getafe’den Carles Alena'nın 74’üncü dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası baskısını arttıran Atletico, Luis Suarez'in 78 ve 90’ıncı dakikadaki golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Puanını 14'e çıkaran Atletico Madrid, maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Gteafe 6’ncı maçtan da puan alamadı.