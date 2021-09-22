Spor

Atletico Madrid Suarez’le kazandı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 6’ncı haftasında Atletico Madrid, Getafe'yi 90’nıcı dakikada Luis Suarez’in kaydettiği golle 2-1 mağlup etti.
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avrupa Getafe Atletico Madrid La Liga

HABER MERKEZİ

La Liga’da son şampiyon Atletico Madrid, haftanın açılış mücadelesinde Getafe'ye konuk oldu.

Ev sahibi takım, 45’inci dakikada  Stefan Mitrovic’in attığı golle soyunma odasına önde gitti. Getafe, Atletico Madrid'e 2011'den bu yana ilk kez gol attı.

Getafe’den Carles Alena'nın 74’üncü dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası baskısını arttıran Atletico, Luis Suarez'in 78 ve 90’ıncı dakikadaki golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Puanını 14'e çıkaran Atletico Madrid, maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Gteafe 6’ncı maçtan da puan alamadı.

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