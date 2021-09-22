Politika

Irak’ta Uluslararası Koalisyon konvoyuna bombalı saldırı

Irak’ın Nasiriye vilayetinde Uluslararası Koalisyon güçlerine ait konvoya bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.
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Irak Irak Nasiriye Uluslararası Koalisyon Konvoy saldırı

ERBİL (K24)

Irak basınında yer alan habere göre Nasiriye vilayetinde Uluslararası Koalisyon güçlerine ait konvoya bombalı saldırı düzenlendi.

Önceden yerleştirilmiş bombanın Koalisyon güçlerinin geçişi sırasında patlatıldığı belirtildi.

Saldırıda can kaybı ve herhangi bir maddi zarar meydana gelmediği öğrenildi.

Irak’ın güney illerinden ABD askerlerine lojistik malzeme taşıyan konvoylar saldırıya uğruyor.

İran yanlısı silahlı gruplar, ABD askerlerinin ülkeden çıkmaması durumunda ABD misyonları ve üslerine saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunmuştu.

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