ABD’den kripto para açıklaması: Son derece spekülatif

HABER MERKEZİ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Washington Post gazetesi tarafından düzenlenen etkinlikte kripto para piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kripto para birimleri için uzun vadeli bir uygulanabilirlik görmediğini belirten Gary Gensler, yatırımcıları korumanın önemini vurguladı.

Kripto para birimlerini "son derece spekülatif bir varlık sınıfı" olarak tanımlayan Gensler, merkez bankalarını ödeme sistemlerinin nasıl sağlanacağını yeniden düşünmeye zorladığını ifade etti.

Yatırımcıların ve tüketicilerin korunması gerektiğini vurgulayan Gensler, şunları kaydetti:

“Beş veya altı bin özel para biçimi için uzun vadeli bir uygulanabilirlik olduğunu düşünmüyorum. Tarih bize aksini söylüyor. Bunun etrafında bir yatırımcı koruma rejimi olmasının faydalı olduğunu düşünüyorum.”

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, bir kripto para borsasını fidye yazılım saldırılarında rol oynadığı gerekçesiyle ilk kez yaptırım listesine aldı.