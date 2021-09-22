Kerkük’te KDP sorumlusuna silahlı saldırı

KERKÜK (K24)

Dün gece Kerkük’ün Şiwan beldesine bağlı Papilan köyü yakınlarında, KDP Çemçemal Sorumlusu Loqman Altun, kendi aracında silahlı saldırıya uğradı. Altun, saldırıdan hafif yaralı olarak kurtuldu.

K24’ün ulaştığı Loqman Altun, evine döndüğü sırada silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Bir ayağı ile bir gözünden saçma mermileriyle yaralandığını belirten Altun, saldırıya uğradığı bölgenin Irak ordusu ile Peşmerge Güçleri arasında bulunduğunu ve bölgede herhangi bir silahlı gücün kontrolünün olmadığını söyledi.

Altun, saldırganların kim ya da kimler olduğunu bilmediğini ifade etti.