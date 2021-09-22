Yaşam

5 il için sağanak uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Dersim'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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kürdistan Erzurum Erzincan Dersim Kars Ardahan sağanak

HABER MERKEZİ

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Dersim'de öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 30, Dersim'de 29, Ağrı'da 26, Erzincan'da 23, Kars'ta 22, Erzurum'da 21 ve Ardahan'da 20 derece olması öngörülüyor.

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