Politika

Koalisyon Sözcüsü: Irak'taki rolümüzü yeniden düzenliyoruz

DAİŞ’e karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, ABD ile Irak arasında yapılan anlaşma sonrası Koalisyon’un Irak’taki rolünün yeniden şekillendirileceğini söyledi.
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Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto
Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto
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HABER MERKEZİ

Washington ile Bağdat yönetimleri arasındaki stratejik anlaşmanın yürürlüğe girmesinden yaklaşık iki ay sonra, anlaşmanın kilit noktalarından birisi olan ABD ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin Irak’tan çekilmesine odaklanıldı.

Konuya ilişkin DAİŞ’e karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, Uluslararası Koalisyon'un Irak'taki rolünün yıl sonuna kadar yeniden düzenleneceğini söyledi.

Marotto, DAİŞ'e karşı Irak hükümeti ile Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ve askeri işbirliğine bağlı olduğunu, müttefik kuvvetlerle istikrarlı bir Irak'ı desteklediklerini belirtti.

Marotto’nun bu açıklamasının ardından, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, 3 ABD askeri birliğinin Irak'tan çekildiğini duyurdu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, Irak ile ABD arasındaki stratejik anlaşmanın bir parçası olarak ABD ve Uluslararası Koalisyon’un muharip güçlerinin yıl sonuna kadar çekileceğini söyledi.

Hafaci, “Irak’ın sadece hava gücü, hava savunma alanlarında eğitim, silahlanma ve inşaat alanında ihtiyacı var. Uluslararası Koalisyon da bu alanda yer alacak" dedi.

Ayrıca New York Times gazetesindeki bir habere göre Pentagon bölgeye, eğitim için 2 bin piyade tümeni askeri konuşlandıracak.

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