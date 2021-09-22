Ukrayna cumhurbaşkanı yardımcısının aracına silahlı saldırı
HABER MERKEZİ
Ukrayna cumhurbaşkanı yardımcısının aracına silahlı saldırı düzenlendi, şoför yaralandı.
Ukrayna polisi, sabah saatlerinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yardımcısı Serhiy Shefir'i taşıyan bir araca ateş açıldığını ve sürücünün yaralandığını söyledi.
Polisin açıklamasına göre, başkent Kiev'in dışındaki Lesnyky köyü yakınlarındaki araca 10'dan fazla kurşun isabet etti.
Üst düzey bir milletvekili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Serhiy Shefir'in yaralanmadığını söyledi.