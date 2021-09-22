Politika

Ukrayna cumhurbaşkanı yardımcısının aracına silahlı saldırı

Ukrayna cumhurbaşkanı yardımcısının aracına silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
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dünya Ukraya cumhurbaşkanı yardımcısı Serhiy Shefir silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Ukrayna cumhurbaşkanı yardımcısının aracına silahlı saldırı düzenlendi, şoför yaralandı.

Ukrayna polisi, sabah saatlerinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yardımcısı Serhiy Shefir'i taşıyan bir araca ateş açıldığını ve sürücünün yaralandığını söyledi.

Polisin açıklamasına göre, başkent Kiev'in dışındaki Lesnyky köyü yakınlarındaki araca 10'dan fazla kurşun isabet etti.

Üst düzey bir milletvekili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Serhiy Shefir'in yaralanmadığını söyledi.

 

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