Neçirvan Barzani’yle görüşen Avusturya Büyükelçisi’nden Kürdistan Bölgesi’ne övgü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Avusturya’nın Amman ve Bağdat Büyükelçisi Oskar Wüstinger’i kabul etti.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Avusturya’nın dostane ilişkilerine değinilerek, başta ticaret, istihdam ve yatırımlar olmak üzere ikili ilişkilerin her alanda gelişmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Büyükelçi Wüstinger, Kürdistan Bölgesi’ndeki imar ve gelişmişlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Peşmerge’nin DAİŞ’in yenilgiye uğratıldığı savaştaki rolüne övgüde bulundu.

Dün Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunan Avusturya ticari heyetinin toplantısına da değinilen görüşmede, bu ziyaretin, Avusturyalı şirketlerin Kürdistan Bölgesi’ne gelmeleri için bir imkan olması temennisinde bulunuldu.

Avusturya’nın Kürdistan halkına verdiği destek ile dostluğuna atıfta bulunan Neçirvan Barzani, Avusturya’nın 1970’li yıllarda Kürdistanlı mültecilere kapılarını açan ülkelerden biri olduğunu anımsattı.

Neçirvan Barzani ayrıca, Erbil ile Viyana arasındaki doğrudan uçak seferlerinin, Kürdistan Bölgesi’nin dünyayla arasındaki önemli bir köprü olduğunu ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Viyana Temsilciliği’nin faaliyetleri, coronavirüs salgınıyla mücadele, terör savaşı ve DAİŞ’in tehditleri, Erbil-Bağdat ilişkileri, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin komşu ülkeler ve bölgeyle ilişkileri gibi konular da görüşmede ele alındı.