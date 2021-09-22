Spor

Forbes açıkladı: İşte en fazla kazanan 10 futbolcu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.
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dünya Forbes 2021 en fazla kazanan futbolcular

HABER MERKEZİ

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak eski takımı Manchester United'a dönen 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 125 milyon dolarla 2021 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 110 milyon dolar kazancıyla Ronaldo'nun ardından ikinciliği elde etti.

PSG’de forma giyen Brezilyalı Neymar, 95 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.

Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:

Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:

1. Cristiano Ronaldo (Manchester United) 125 milyon

2. Lionel Messi (PSG) 110 milyon dolar

3. Neymar (PSG) 95 milyon dolar

4. Kylian Mbappe (PSG) 43 milyon dolar

5. Mohamed Salah (Liverpool) 41 milyon dolar

6. Robert Lewandowski (Bayern Münih) 35 milyon dolar

7. Andres Iniesta (Vissel Kobe) 35 milyon dolar

8. Paul Pogba (Manchester United) 34 milyon dolar

9. Gareth Bale (Real Madrid) 32 milyon dolar

10. Eden Hazard (Real Madrid) 29 milyon dolar

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