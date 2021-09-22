Politika

Başkan Barzani ile Avusturya Büyükelçisi Şengal’in durumunu görüştü

Başkan Barzani ile Avusturya Büyükelçisi Wüstinger, Şengal’in durumunu görüştü.
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kürdistan Oskar Wüstinger Mesud Barzani Şengal Avusturya Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Erbil’de temaslarda bulunan Avusturya’nın Amman ve Bağdat Büyükelçisi Oskar Wüstinger’le bir araya geldi.

Kürdistan ve Avusturya halkı arasındaki tarihi ilişkilerin ele alındığı görüşmede, ikili ilişkilerin başta ekonomi ve yatırım olmak üzere her alanda geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Büyükelçi Wüstinger, Kürdistan Peşmerge Güçleri’nin DAİŞ’le savaştaki rolüne övgüde bulunarak, Kürdistan halkının özgürlük yolunda verdiği mücadele ve bedellerin değerli olduğunu ifade etti.

Irak’ta 10 Ekim’de yapılacak seçimler ve siyasi süreç önündeki engellerin de değerlendirildiği görüşmede, seçimlerin vatandaşların taleplerine cevap olması temennisinde bulunuldu.

Başkan Barzani ile Büyükelçi Wüstinger, Şengal’in durumunun normalleşmesi önündeki engelleri de görüştü.

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